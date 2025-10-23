Mouse: P.I. For Hire verschoben

PlaySide Publishing und Entwickler Fumi Games geben bekannt, dass sich der Release von "Mouse: P.I. For Hire" leider verzögert. Eigentlich sollte der Shooter mit dem markanten Look noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Aber keine Angst, ein neues Releasefenster für "Mouse: P.I. For Hire" wurde gleichzeitig auch verkündet. Demnach ist es nun irgendwann Anfang 2026 soweit. Zu den Gründen für die Releaseverzögerung des Spiels wurde leider nichts gesagt, aber vielleicht gestaltet sich die Entwicklung ja komplexer als zunächst angenommen oder es trat dabei ein unerwartetes Problem auf.

Das letzte Lebenszeichen von "Mouse: P.I. For Hire" hatte es beim Summer Game Fest im Juni gegeben. Hier war ein neuer Trailer gezeigt worden.

"Mouse: P.I. For Hire" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC in Entwicklung.