Mouse: P.I. For Hire - Physical Edition Details

Heute bringen Fumi Games und PlaySide Studios die physische Version von "MOUSE: P.I. For Hire" heraus. Der schwarz-weisse First-Person-Shooter ist ab sofort erhältlich.
Die physische Deluxe MOUSE: P.I. For Hire - Mouseburg Edition
- Das Basisspiel MOUSE: P.I. For Hire
- Eine 7-Zoll-Schallplatte mit vier Titeln aus dem offiziellen Soundtrack mit Stücken des Komponisten Patryk Scelina sowie einem neuen Track der Pariser Jazz-Band Caravan Palace, der für das Spiel kreiert wurde
- Ein doppelseitiges Poster (340 mm x 340 mm) mit einer Karte von Mouseburg auf der Vorderseite und einem Schema von Jack Peppers Pistole "Micer" auf der Rückseite
- Ein gedrucktes MOUSE: P.I. For Hire Comicbuch, inklusive 2 Stickerbögen
- 33 Mouseburg Baseball-Sammelkarten, inspiriert vom Minispiel im Spiel
- 3 Mouseburg-Postkarten