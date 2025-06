Troy Baker in Mouse: P.I. For Hire

PlaySide Studios, ein unabhängiger Entwickler und Publisher von Videospielen, hat heute zusammen mit Fumi Games bekannt gegeben, dass der weltweit bekannte Schauspieler Troy Baker die Hauptrolle im kommenden First-Person-Shooter "Mouse: P.I. For Hire" übernimmt. Das Spiel ist von der Film-Noir-Ästhetik der 1930er-Jahre inspiriert.

Wie am Summer Game Fest enthüllt wurde, wird Baker den Privatdetektiv Jack Pepper spielen – den Hauptprotagonisten des Spiels. Jack Pepper ist ein ehemaliger Kriegsheld, der nun als Detektiv in einer Welt arbeitet, in der Gefahren selbst im kleinsten Mauseloch lauern. Seine Reise beginnt mit einem scheinbar klischeehaften Fall einer Dame in Not. Doch als P.I. Pepper anfängt, an der Oberfläche von Mouseburgs schäbiger Unterwelt zu kratzen, entwickelt sich dies schnell zu einem komplexen Netz aus Intrigen, das Mord, Korruption und die unwahrscheinlichsten Feinde umfasst.

"Ich habe die Entwicklung von «Mouse: P.I. For Hire» verfolgt, seit es zum ersten Mal angeteasert wurde. Sein Kunststil, das Gameplay und die Film-Noir-Ästhetik der 1930er-Jahre begeistern mich immer wieder. Ich kann es kaum erwarten, weiter mit dem Team zusammenzuarbeiten, um Jack Pepper Leben einzuhauchen, und hoffe, dass wir bald weitere spannende Dinge teilen können, je näher der Start rückt!"

Troy Baker