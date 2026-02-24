Mouse: P.I. for Hire verspätet sich

PlaySide Publishing und Entwickler Fumi Games mussten jetzt einen neuen Releasetermin für "Mouse: P.I. for Hire" bekanntgeben. Eigentlich sollte der Ego-Shooter im stylishen Schwarz-Weiss-Look am 19. März erscheinen.

Demnach wird "Mouse: P.I. for Hire" nun erst am 16. April veröffentlicht. Details dazu erfahren wir im offiziellen Statement von Entwickler und Publisher:

"Wir haben beschlossen, das Erscheinungsdatum von MOUSE: P.I. for Hire auf den 16. April 2026 zu verschieben. Da wir uns nun der Endphase der Entwicklung nähern, möchten wir uns die zusätzliche Zeit nehmen und die nötige Sorgfalt walten lassen, um MOUSE: P.I. for Hire zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Wir bleiben unserem Ziel treu, Ihnen das bestmögliche Spiel zu liefern, und dafür benötigen wir nur ein paar zusätzliche Wochen. Wir freuen uns darauf, Ihnen im Vorfeld der Veröffentlichung mehr über das Spiel zu erzählen. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihre unglaubliche Unterstützung."

"Mouse: P.I. for Hire" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC in Entwicklung.