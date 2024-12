100 Jahre Columbia Pictures

Columbia Pictures feierte 2024 sein 100-jähriges Bestehen. Sony Pictures würdigte diesen Meilenstein mit einem Video, das die beeindruckende Geschichte des legendären Filmstudios zeigt.

Gegründet im Jahr 1918 von Harry und Jack Cohn sowie Joe Brandt als Cohn-Brandt-Cohn (CBC) Film Sales Corporation, spezialisierte sich das Unternehmen zunächst auf Low-Budget-Produktionen. 1924 erfolgte die Umbenennung zu Columbia Pictures, um das Image zu verbessern und sich grösseren Projekten zu widmen.

Columbia produzierte Klassiker wie „Mr. Smith Goes to Washington“ (1939) und „From Here to Eternity“ (1953). Nach der Zusammenarbeit mit Marken wie Coca-Cola (1982) und Sony (1989) wuchs das Studio in der Blockbuster-Ära mit Hits wie „Ghostbusters“ (1984), „Men in Black“ (1997) und „Spider-Man“ (2002).

„Das letzte Jahrhundert wäre ohne das Herz und die Seele aller, die bei Sony Pictures arbeiten, nicht möglich gewesen – erhalten Sie einen Einblick in das, was Columbia Pictures zu dem Studio macht, das es heute ist“, so die Beschreibung zum Video.