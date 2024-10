Bei Disney wird es königlich

Disney hat mit der „Plötzlich Prinzessin“-Filmreihe weltweit begeistert. Das Unternehmen hat nun offiziell den dritten Teil bestätigt.

In den Jahren 2001 und 2004 verfilmte Disney mit den Filmen zu „Plötzlich Prinzessin“ den Traum vieler Mädchen und verpackte diesen mit reichlich Charme und Humor. Niemand geringeres als Anne Hathaway kündigte nun Teil 3 an. Sie wird erneut in ihre Rolle der Prinzessin Mia Thermopolis schlüpfen. Unter der Regie von Adele Lim soll der dritte Teil der Reihe Mias Geschichte fortsetzen.

Die Dreharbeiten werden 2025 beginnen. Sowohl Fans als auch Regisseurin Lim können es gar nicht erwarten: