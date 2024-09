Dreharbeiten zu Watch Dogs Film begonnen

Ein Film zu dem Videospiel "Watch Dogs" ist bereits seit über einem Jahrzehnt in Planung. So richtig konkret wurde es aber erst im Juli, als es mit der vollen Produktion losging. Wie wir nun von Ubisoft über X erfahren, haben nun auch die Dreharbeiten begonnen:

Auch wenn es trotzdem noch eine ganze Weile dauern sollte, bis der Film wirklich fertig ist, wissen wir jetzt, dass sich etwas tut. Es liegt in den Händen von Regisseur Mathieu Turi, das Franchise wieder zum Leben zu erwecken, denn der letzte Ableger "Watch Dogs Legion" bekam lediglich mässige Bewertungen. Als Schauspieler in noch nicht angekündigten Rollen wurden bisher Sophie Wilde ("Talk to Me") und Tom Blyth ("Billy the Kid") bestätigt.