Sandsturm am Horizont: Dune: Part Three zeigt ersten Trailer

Das grosse Finale der Sci-Fi-Reihe Dune: Part Three rückt näher und der neue Trailer setzt auf Emotion statt Dauer-Action. 17 Jahre nach Teil zwei verschärft sich der Konflikt um Paul Atreides. Neue Figuren, grössere Schlachten und ein Protagonist, der deutlich gezeichnet wirkt, geben die Richtung vor.

Der Clip beginnt ungewohnt leise: Paul und Chani sprechen über eine mögliche Zukunft. Ein kurzer, fast intimer Moment, bevor Arrakis erneut im Chaos versinkt. Danach zieht das Tempo an: gross inszenierte Wüstenkämpfe, aufeinandertreffende Armeen. Paul wirkt kontrollierter, aber auch distanzierter. Sein Off-Satz („Ich darf noch nicht sterben“) zeigt, wie hoch der Druck inzwischen ist.

Neu im Cast ist Robert Pattinson als Scytale, mit auffälligem Look und kurzer, aber prägnanter Präsenz. Auch Florence Pugh und Jason Momoa sind wieder dabei. Regisseur Denis Villeneuve bleibt seiner Linie treu: visuell gross gedacht, aber mit Fokus auf Figuren.

Kinostart ist der 17. Dezember 2026.