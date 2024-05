Warner Bros. kündigt neuen Herr der Ringe-Film an

Warner Bros. Discovery hat einen neuen Film im “Herr der Ringe”-Universum angekündigt, der 2026 erscheinen soll. Der erste Film soll “The Hunt for Gollum” heissen. Sowohl die Regie als auch die Hauptrolle werden von dem 'Gollum'-Darsteller Andy Serkis übernommen. Peter Jackson, der Regisseur der früheren “Herr der Ringe”-Filme, ist nicht als Regisseur, jedoch als Produzent an Bord.

Wie von David Zaslav, dem CEO von Warner Bros. Discovery, auf einer Investorenkonferenz bekannt gegeben, befindet sich der Film gerade in einer frühen Phase der Produktion. So wird gerade an dem Drehbuch gearbeitet. Neben Titel, Regisseur, Produzent und dem geplanten Erscheinungsjahr haben wir jedoch keine weiteren Informationen. Da der Titel von einer Jagd auf 'Gollum' spricht, können wir lediglich über die Handlung spekulieren. So wissen wir aus den Büchern und den früheren Filmen, dass 'Aragorn' sich noch vor der Handlung von “Herr der Ringe: Die Gefährten” aufmachte, um 'Gollum' zu fangen. Als ihm dies gelang, übergab er den im früheren Leben 'Smeagol' genannten Hobbit den Waldelfen vom Düsterwald, wo dieser jedoch entkam. Daraufhin machte sich 'Legolas' nach Rivendell auf, um dem Rat von Elrond diese Nachricht zu überbringen.