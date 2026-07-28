MOZA Racing präsentiert das neue R5 Pro Bundle

Sim Racing entwickelt sich weltweit zu einem der dynamischsten Segmente im Gaming-Markt. Mit dem neuen MOZA R5 Pro Bundle erweitert MOZA Racing sein Portfolio um eine Komplettlösung, die ambitionierten Einsteigern den Zugang zur Direct-Drive-Technologie erleichtert.

Das Bundle kombiniert eine leistungsstarke 6-Nm-Direct-Drive-Wheelbase mit einem hochwertigen Sportlenkrad und robusten Pedalen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Zahnrad- oder Riemenantrieben überträgt Direct Drive sämtliche Lenkkräfte unmittelbar auf das Lenkrad und sorgt so für ein deutlich präziseres, direkteres und realistischeres Fahrerlebnis.

Neben der hochwertigen Verarbeitung aus Aluminium und Stahl überzeugt das R5 Pro Bundle mit moderner Sensorik, individuell konfigurierbarem Force Feedback und einem modularen Aufbau. Nutzer können ihr Setup jederzeit um weitere Lenkräder, Pedale, Schalthebel oder Cockpit-Komponenten erweitern und so an ihre steigenden Ansprüche anpassen.

Dank der intuitiven Konfigurationssoftware lassen sich Force Feedback, Pedalkennlinien und zahlreiche weitere Parameter individuell einstellen. Dadurch eignet sich das System sowohl für ambitionierte Einsteiger als auch für erfahrene Sim Racer, die Wert auf Präzision und Erweiterbarkeit legen.

Mit dem R5 Pro Bundle reagiert MOZA Racing auf den anhaltenden Trend hin zu erschwinglichen Direct-Drive-Systemen und bietet eine Lösung, die professionelle Technik mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis verbindet.

Die beste Gelegenheit, das R5 Pro live kennenzulernen, bietet die Gamescom in Köln (26. bis 30. August 2026), wo das Bundle auf dem Stand von MOZA Racing getestet werden kann. Lieferbar ist das Bundle ab September.

Weitere Informationen zum MOZA R5 Pro Bundle sowie zum gesamten MOZA-Racing-Portfolio sind auf der MOZA Racing Website und auf den MOZA Racing Landingpages von Littlebit Technology erhältlich.