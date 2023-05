Atari stellt uns heute "Mr. Run and Jump" vor. Ein Trailer bietet bewegte Bilder zu dem Projekt.

"Mr. Run and Jump" schickt Spieler auf eine knallbunte Reise, bei der vor allem schnelle Reflexe und geschicktes Manövrieren zum Erfolg führen, um sich gegen tückische Feinde und eine Fülle von Herausforderungen zu behaupten. Kurzum erwartet uns hier ein Jump & Run in Reinstform.

"Mr. Run and Jump" erscheint am 25. Juli für PS4, PS5, Xbox one, Xbox Series X, Switch und den PC.