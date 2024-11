Microsoft Flight Simulator 2024 bekommt weitere Patches

Bereits kurz nach dem Launch des "Microsoft Flight Simulator 2024" hatte Entwickler Asobo einen Hotfix veröffentlicht, um die dringlichsten Probleme zu beseitigen. Jetzt gab man diesbezüglich einen weiteren Ausblick.

So erklärt man in einem ausführlichen Blogpost, dass momentan noch zwei weitere Patches für den "Microsoft Flight Simulator 2024" in Arbeit sind. Diese werden voraussichtlich am 2. und 9. Dezember veröffentlicht. Der zweite Patch wird dabei ein Stück umfangreicher als der erste sein.

Beim "Microsoft Flight Simulator 2024" handelt es sich um den nächsten Teil der renommierten Reihe. Es ist der ehrgeizigste Flugsimulator für Verbraucher, der jemals entwickelt wurde, um die neuesten Technologien in den Bereichen Simulation, Cloud, maschinelles Lernen, Grafik und Spiele zu nutzen. Der "Microsoft Flight Simulator 2024" geht über die blosse Bedienung des Flugzeugs hinaus und ermöglicht es den Spielern, ihren Traum von der ultimativen Karriere in der Luftfahrt zu verfolgen.

Der "Microsoft Flight Simulator 2024" ist seit dem 19. November für Xbox Series X und den PC erhältlich.