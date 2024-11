Microsoft Flight Simulator 2024 mit Problemen am Launch-Tag

Gross war die Freude, als der "Microsoft Flight Simulator 2024" gestern endlich veröffentlicht wurde und ebenso gross war die Ernüchterung, als sich bei vielen Spielern Probleme zeigten. Wir geben eine aktuelle Wasserstandsmeldung.

So berichteten einige Spieler etwa davon, dass der "Microsoft Flight Simulator 2024" nicht einmal komplett heruntergeladen werden konnte und der Prozess etwa bei 97 Prozent endete. Wer hier Glück hatte, konnte die Simulation dagegen oft nicht starten, weil die Server völlig überlastet waren oder es war nach dem Intro Schluss.

Microsoft hat sich inzwischen offiziell zu dem Thema geäussert. So empfahl man bei den Problemen mit stoppenden Downloads etwa einen kompletten Neustart, was bei Spielern mit langsameren Internetverbindungen selbstverständlich für Unmut sorgte. Ansonsten versprach man, so schnell wie möglich für Lösungen zu sorgen.

Beim "Microsoft Flight Simulator 2024" handelt es sich um den nächsten Teil der renommierten Reihe. Es ist der ehrgeizigste Flugsimulator für Verbraucher, der jemals entwickelt wurde, um die neuesten Technologien in den Bereichen Simulation, Cloud, maschinelles Lernen, Grafik und Spiele zu nutzen. Der "Microsoft Flight Simulator 2024" geht über die blosse Bedienung des Flugzeugs hinaus und ermöglicht es den Spielern, ihren Traum von der ultimativen Karriere in der Luftfahrt zu verfolgen.

Der "Microsoft Flight Simulator 2024" ist für Xbox Series X und den PC erhältlich.