Microsoft Flight Simulator 2024 bald mit PSVR-2-Support

Entwickler Asobo Studio hat bekanntgegeben, dass der "Microsoft Flight Simulator 2024" sehr bald auch mit der PlayStation VR2 in Angriff genommen werden kann. Das entsprechende Update ist jetzt in greifbarer Nähe.

So hat man nun das Sim Update 5 für den "Microsoft Flight Simulator 2024" in Aussicht gestellt. Dieses wird irgendwann in der nächsten Woche verfügbar sein und unter anderem auch PSVR-2-Support für die Simulation ergänzen. Die Entwickler bezeichneten dies als wichtiger Entwicklungsschritt. Mit besagtem Update wird auch die erste Auswahl an Drittanbieter-Inhalten im Marketplace der PS5-Version eingeführt.

Die PS5-Umsetzung von "Microsoft Flight Simulator 2024" war im vergangenen September bei einem State of Play enthüllt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

Der "Microsoft Flight Simulator 2024" ist schon seit dem 19. November 2024 für Xbox Series X und den PC erhältlich. Die PS5-Fassung folgte am 8. Dezember 2025.