Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX -Beginning- kommt ins Kino

Bandai Namco Entertainment Europe und LUF Kino kündigen die Veröffentlichung von "Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX -Beginning-" in der DACH-Region an. In der ersten grossen Zusammenarbeit zwischen dem Studio khara, das von "Evangelion"-Schöpfer Hideaki Anno gegründet wurde, und SUNRISE, der historischen Heimat der "Mobile Suit Gundam"-Animationswerke, vereint dieses Projekt eine hochkarätige Besetzung führender Animationskünstler, die einige der denkwürdigsten und beliebtesten Anime-Werke der letzten 30 Jahre geschaffen haben. Der Film war in Japan ein grosser Erfolg und belegte in den ersten zwei Wochen Platz 1 der Kinocharts.

Der Film wird von Kazuya Tsurumaki inszeniert, der für seine Zusammenarbeit mit Hideaki Anno an der "Evangelion"-Serie sowie am Original-Anime FLCL bekannt ist. Yoji Enokido, Drehbuchautor erfolgreicher Werke wie Revolutionary Girl Utena, Bungo Stray Dogs und des Original-Anime FLCL, fungiert als Serien-Supervisor und Drehbuchautor und wird dabei von dem renommierten Hideaki Anno unterstützt. Illustrator Take (Katanagatari, Zaregoto, Pokémon-Serie) ist als Charakterdesigner tätig, während Ikuto Yamashita ("Evangelion"-Serie, Shin Kamen Rider) das mechanische Design übernimmt.