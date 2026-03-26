Mullet MadJack erscheint für Nintendo Switch

Der stylische Retro-Shooter „Mullet MadJack“ schafft den Sprung auf die Nintendo Switch. Wie die Entwickler von Hammer95 Studios und Publisher Epopeia Games bekannt gegeben haben, erscheint der Titel am 30. April 2026 im eShop.

Der First-Person-Shooter setzt auf ein extrem schnelles Gameplay: Spieler haben jeweils nur zehn Sekunden Lebenszeit, die sie durch das Ausschalten von Gegnern immer wieder verlängern müssen.

„Mullet MadJack“ versteht sich als knallharter Arcade-Shooter mit klarer Inspiration durch Anime der 80er- und 90er-Jahre. Entsprechend prägen grelle Neonfarben, überzeichnete Action und ein bewusst retrogehaltener Stil das Gesamtbild.

In einer dystopischen Zukunft, die von sogenannten „Robillionaires“ kontrolliert wird, kämpft sich der Spieler Stockwerk für Stockwerk durch ein Gebäude voller Gegner – immer gegen die Zeit.

Neben der Kampagne bietet das Spiel auch einen Endlosmodus, in dem Spieler ihre Skills unter Beweis stellen können. Ergänzt wird das Ganze durch Rogue-lite-Elemente: Upgrades beeinflussen den Spielstil und sorgen für Wiederspielwert.