Joker-Trailer für MultiVersus veröffentlicht

Der Joker ist zurück! Zwar noch nicht auf der grossen Leinwand mit dem Nachfolger des gleichnahmigen Films, stattdessen begeistert uns der "Clown-Prinz des Verbrechens" in Warner Bros.' Spiel "MultiVersus" mit zahlreichen Actioneinlagen. Passend hierzu hat das Unternehmen nun einen Trailer veröffentlicht.

Für alle Fans des Charakters wird es zudem spannend zu hören sein, dass Mark Hamill einmal mehr Batmans Erzfeind seine Stimme leihen wird. Neben seiner Rolle als Luke Skywalker in den Star Wars-Filmen ist Hamill insbesondere für seine Synchronisationsarbeit der Figur des Jokers in Warner Bros.' Animationsserie "Batman - The Animated Series" bekannt und beliebt.

Der Joker selbst ist der Mage Klasse zuzuordnen und greift im Kampf auf eine Vielzahl unterschiedlicher Utensilien und Waffen zurück, um seinen Feinden das Leben so schwer wie möglich zu machen. Hierzu zählen unter anderem ein Pogo-Stick, ein Raketenwerfer sowie einen Boxhandschuh an einer Sprungfeder und vieles mehr.