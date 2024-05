Launchtrailer zu Multiversus

Nach längerer Wartezeit findet nächste Woche endlich der Relaunch von "Multiversus" statt. Warner Bros. Games zeigt uns jetzt schon den zugehörigen Launchtrailer.

Ausserdem wurden zwei weitere Charaktere aus "Multiversus" enthüllt. So werden auch Jason Voorhees aus "Friday the 13th" und Agent Smith aus "The Matrix" darin vertreten sein. Insgesamt sind 27 Charaktere am Start.

Bei "Multiversus" handelt es sich um ein Kampfspiel, bei dem wir mit oder gegen unsere Freunde als einer der kultigsten Charaktere der Welt, wie etwa Batman oder Shaggy, antreten können. Wir finden die besten Kombos unseres Lieblingskämpfers heraus und retten das Multiversum.

"Multiversus" erscheint am 28. Mai für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.