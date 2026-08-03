Mumbai Chef: Junk Food Simulator vorgestellt

Entwickler und Publisher Chameleon 42 Games hat "Mumbai Chef: Junk Food Simulator" für den PC angekündigt. Was sich dahinter verbirgt, verrät man auch.

In "Mumbai Chef: Junk Food Simulator" begeben wir uns auf die Strassen Indiens, um der Öffentlichkeit zu dienen und aufwendige Gerichte zuzubereiten – alles, um unsere Liebsten zu retten. Wir schneiden Zutaten klein, kochen beliebte Gerichte und zeigen unser Können in Minispielen.

Bewegte Bilder zu "Mumbai Chef: Junk Food Simulator" gibt s in Form eines ersten Trailers ebenfalls zu sehen. Darn bringt man uns in teilweise abgedrehten Sequenzen über eine Minute lang das spielerische Grundgerüst näher.

"Mumbai Chef: Junk Food Simulator" hat noch keinen Termin, soll aber schon bald verfügbar sein.