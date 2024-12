Muri: WildWoods für den PC angekündigt

Das im schwedischen Skövde ansässige Entwicklerstudio Speldosa Interactive hat "Muri: WildWoods" angekündigt. Dabei handelt es sich um ein 'gemütliches' "Cozygame", bei der wir die 'Korruption' mit unserer Wasserpistole regelrecht wegputzen können und zum Vorankommen natürlich auch müssen. Noch ohne einen Release-Termin wird das ruhige Abenteuer wann immer es so weit ist für den PC erscheinen. Schaut und lest selbst:

Über Muri: WildWoods

Selbst als ein kleines Wesen kannst du einen grossen Unterschied machen!

"Tritt in die kleinen metaphorischen Schuhe von den Muri's, welche grade an der Insel ankommen, um die Quelle der Korruption aufzuspüren. Wärend du deinen Weg tiefer in die wilde Natur reinigst, wird deine zuverlässige Wasserpistole von einem schelmischen Reiher gestohlen, welcher dann vor dir in die korrupten Wildwoods flieht. Lass das Abenteuer beginnen!

Untersuche die geheimnissvollen Wälder!

Begeb dich auf eine Reise in die Wildwoods um deine Wasserpistole zurückzubekommen. Reise tiefer in den Wald, treffe seine tierischen Bewohner und entdecke seine Geheimnisse. Die Insel hat eine abwechslungsreiche Natur und geheimnisvolle Ruinen, die du erkunden kannst. Die Quelle der Korruption zu finden ist keine leichte Aufgabe, aber du hast es dir zur Aufgabe gemacht und musst nun deinen Instinkten vertrauen, um deine Mission zu erfüllen.

Löse die Rätsel mit deinen Pfoten oder durch Putzen

Benutze deine Wasserpistole und ihre verschiedenen Modi, um die Umwelt und ihre Lebewesen zu reinigen. Löse Rätsel durch das Putzen oder mit deinen Pfoten, um zum frechen Reiher zu gelangen und die Quelle der Korruption auf der Insel zu finden.

Stelle die Schönheit der Natur wieder her!

Werde Zeuge der befriedigenden Wiederherstellungseffekte, wärend du dir deinen Weg durch die Verderbnis bahnst und Wildwoods wieder in seinem früheren Glanz erstrahlen lässt."