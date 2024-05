Musashi vs Cthulhu terminiert

Seit 14. Januar 2020 befindet sich "Musashi vs Cthulhu" nun shcon im Early Access. Jetzt hat QUByte Interactive einen Termin für die Vollversion verkündet und gleichzeitig Konsolenportierungen ergänzt.

So erscheint die Vollversion von "Musashi vs Cthulhu" bereits am 16. Mai für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC. Mit einem neuen Release Date Trailer können wir die Wartezeit bis dahin vertreiben.

Bei "Musashi vs Cthulhu" handelt es sich um ein schnelles Action-Spiel, bei dem wir die Kontrolle über Musashi übernehmen, den berühmtesten Krieger aus dem feudalen Japan, der gegen Monster kämpft. Musashi ist Opfer eines Fluchs und muss sich Horden von Feinden stellen, die von beiden Seiten angreifen. Wir müssen präzise Schläge auf die Schwachstellen der Monster ausführen, um zu überleben.