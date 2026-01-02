MUSYNX RETURN für PC angekündigt

Publisher Wave Game und Entwickler I-Inferno stellen uns "MUSYNX RETURN" für den PC vor. Einen ersten Trailer hat man gleichzeitig auch im Gepäck.

Hier werden wir fast eineinhalb Minuten lang mit bewegten Bildern auf "MUSYNX RETURN" eingestimmt. Dabei widmet man sich den zentralen Gameplay-Features, aber natürlich auch der musikalischen Untermalung.

Das beliebte Indie-Rhythmusspiel "MUSYNX" kehrt mit "MUSYNX RETURN" zurück. Dabei bewegt man sich bewusst zurück zu den Wurzeln des klassischen Gameplays und bietet damit ein unverfälschtes Rhythmusspiel-Erlebnis. Nicht nur Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"MUSYNX RETURN" hat noch keinen Releasetermin.