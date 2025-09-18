Mutant Football League 2 auch für Konsole

Digital Dreams Entertainment kündigt "Mutant Football League 2" auch für die Konsolenwelt an. Einen konkreten Releasetermin gibt es auch schon.

Demnach ist "Mutant Football League 2" ab 10. Dezember für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Gleichzeitig stimmt uns ein packender Trailer genau 40 Sekunden lang auf das Arcade-Sportspiel ein.

"Mutant Football League 2" verbindet konzeptionell brutale Action mit taktischem Tiefgang und bringt simultan die kultige Mischung aus Sport und Chaos zurück. Das Arcade-Footballspiel setzt dabei auf intensives 8-gegen-8-Gameplay, spektakuläre Hits und groteske Mutanten, welche bekannte Profis parodieren. Spiele finden in Arenen voller Fallen statt, wo Siege entweder durch Punkte oder die komplette Zerstörung des Gegners errungen werden. Unterstützt wird das durch die schrägen "Dirty Tricks", die vom Bestechen des Schiedsrichters bis hin zum Einsatz von Kettensägen reichen.

Über 40 Teams stehen darin zur Auswahl, darunter etw Skelette, Roboter, Orks und Mutanten. Neben Pro-League-Mannschaften wie den Karcass City Creeps oder den Killadelphia Evils gibt es dabei auch Minor-League-Teams sowie die Möglichkeit, eigene Mannschaften zu erstellen.

Mit der Dynasty-Supreme-Karriere übernehmen wir die Rolle von Coach und Manager, führen unser Team von der Unterklasse bis zum Ruhm in den Mayhem Bowls und nutzen Drafts, Transfers und Spielerentwicklung. Online-Modi bieten zwei Spielern chaotische Multiplayer-Partien mit Ranglisten und Statistiken.

Individuelle Anpassungen durch aufrüstbare Rüstungen, groteske Mutationen und auffällige Skins geben gleichzeitig jeder Figur eine persönliche Note. Die Stadien selbst sind Schlachtfelder voller Gefahren wie Sägen, Minen, Feuerfontänen und monströser Würmer, welche taktisch eingesetzt werden können. Somit entsteht eine Mischung aus Strategie, schwarzem Humor und kompromissloser Härte, die Football in eine groteske, aber unterhaltsame Form verwandelt.

"Mutant Football League 2" ist am 31. Mai 2024 auf dem PC in den Early Access gestartet.