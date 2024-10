MXGP 24: Erster Trailer veröffentlicht

Nacon und KT Racing haben den ersten Trailer zu "MXGP 24" veröffentlicht, der Spieladaption der bekannten Motocross-Weltmeisterschaft. Das Spiel entstand in Zusammenarbeit mit Artefacts Studio und bietet Fans den Nervenkitzel und die Emotionen des Motocross-Rennens. "MXGP 24" ist das erste Werk einer Serie an Spielen, die bis 2028 erscheinen werden und die Spielenden so realitätsnah wie möglich in die berühmteste Meisterschaft der Welt versetzen sollen.

"MXGP 24" ist ein Motocross-Spiel, das ein realistisches Fahrgefühl vermittelt, für Neulinge zugänglich ist und erfahrenen Spielenden Tiefe bietet. Um voll in das Spiel eintauchen zu können, wurde dem Leveldesign besondere Aufmerksamkeit gewidmet. So verändern sich beispielsweise die Strecken, wenn die Motorräder darüber fahren und auch die Wetterbedingungen sind variabel. Dank 100% offizieller Inhalte haben Spielende Zugang zu 20 Meisterschaftsstrecken auf der ganzen Welt und können die Trikots ihrer Lieblingsprofis in den Kategorien MX2 und MXGP tragen. Es stehen zahlreiche Spielmodi zur Verfügung, die es möglich machen, alleine oder online schnelle Rennen zu bestreiten. Ausserdem ist ein Karriere-Modus enthalten, in dem durch Siege aufgestiegen werden kann, um schliesslich der beste Fahrer oder die beste Fahrerin in der Königsklasse zu werden.

"MXGP 24" wird Ende 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.