MXGP 26: Erstes Gameplay-Video

Artefacts Studio veröffentliche heute den ersten Gameplay-Trailer zu "MXGP 26", dem offiziellen Videospiel zur FIM Motocross-Weltmeisterschaft.

Dank des Umstiegs auf die Unreal Engine 5 erreicht "MXGP 26" einen visuellen Meilenstein in der Reihe. Der Trailer demonstriert den optischen Realismus anhand weitläufiger Umgebungsaufnahmen, äusserst detaillierten Schlammtexturen bei Regen sowie präziser Nahaufnahmen mechanischer Komponenten wie Federung und Auspuffanlagen.

Die Immersion wird auf ein für MXGP neues Niveau gehoben – insbesondere durch die Ego-Perspektive aus der Helmkamera, eine vollständig neu entwickelte Motorradphysik und komplett überarbeitete Fahreranimationen. Die Fahrer reagieren dynamisch auf die Beschaffenheit der Strecke und führt bei Sprüngen sowie in flachen oder überhöhten Kurven und beim Durchfahren von Spurrillen realistische Körperbewegungen aus.

Darüber hinaus werden Motorrad und Ausrüstung im Verlauf eines Rennens zunehmend schmutziger. Der Grad der Verschmutzung hängt dabei von den Wetter- und Bodenbedingungen wie Erde, Sand oder Schlamm ab.

Das Terrain in "MXGP 26" ist jetzt lebendig; dank der Technologie zur dynamischen Verformung verändert es sich, während die Fahrer die Strecke passieren. Wie im Trailer mehrfach zu sehen ist, gräbt die kontinuierliche Belastung durch die Motorräder Runde für Runde tiefe und dauerhafte Spurrillen in den Boden. Dadurch müssen Spieler*innen ihre Ideallinie fortlaufend anpassen. Bereits nach wenigen Runden verändert sich die Strecke im Vergleich zum Rennstart vollständig.

"MXGP 26" erscheint im Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.