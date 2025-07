My Friendly Neighborhood auch für PlayStation & Xbox

Publisher DreadXP und die Entwickler John Szymanski und Evan Szymanski stellen "My Friendly Neighborhood" auch für die aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft in Aussicht. Bis zum Release dauert es auch gar nicht mehr lange.

Demnach erscheint "My Friendly Neighborhood" schon morgen auch für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X. Ein Release Date Trailer stellt die Portierungen des Horrortitels in ihrer ganzen Pracht vor und stimmt uns fast zwei Minuten lang darauf ein.

In der beliebten Puppenshow "My Friendly Neighborhood" geht etwas Unheimliches vor sich. Wir schlüpfen darin in die Rolle des Technikers Gordon, welcher dem verstörenden Phänomen auf den Grund gehen soll, setzen uns gegen Puppen zur Wehr und lösen spannende Rätsel.

"My Friendly Neighborhood" erschien bereits am 18. Juli 2023 für den PC.