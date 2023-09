My Hero Ultra Rumble: Neues Video

"My Hero Ultra Rubble", das auf dem Universum von "My Hero Academia" basiert, erscheint am 28. September für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Eijiro Kirishima, Momo Yaoyorozu und Ibara Shiozaki schliessen sich dem Charakterkader an, der schon Teil des Open Beta Tests zu "My Hero Ultra Rubble" war. Spielende können nun also aus 18 Helden und Bösewichten wählen, um ihr Team zusammenzustellen.

Acht Teams mit jeweils drei Charakteren treten gegeneinander an, bis nur noch eines übrigbleibt. Dabei wird die Kampfarena mit der Zeit immer kleiner, was zu mehr gefährlichen Aufeinandertreffen mit den Gegner führt.