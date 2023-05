Offene Beta zu My Hero Ultra Rumble auf PS4 & PS5

Vom 26. Mai bis 2. Juni können Spieler am Open Beta Test zu "My Hero Ultra Rumble" auf PS4 und PS5 teilnehmen. Einen frischen Trailer bekommen wir auch gezeigt.

"My Hero Ultra Rumble" ist ein Free2Play-Battle-Royale-Spiel, bei dem 24 Spieler in Dreierteams gegeneinander um den Sieg kämpfen. Im Open Beta Test sind 15 Helden und Schurken aus dem My Hero Academia-Universum enthalten, welche ihre Fähigkeiten in Battles einsetzen. Weitere Charaktere werden zum Release verkündet. Sobald die Spieler in der Arena angekommen sind, gilt es zu überleben bis sich das Feld soweit verkleinert, dass es keine Möglichkeit mehr gibt sich zu verstecken.

Das sind die Features, die in der Open Beta enthalten sein werden:

Fähigkeiten können aufgelevelt werden, indem Spieler sogenannte Skill Cards finden.

Mächtige Gegenstände können durch das Retten oder Einschüchtern von Zivilisten erlangt werden, je nachdem, welcher Charakter vorher ausgewählt wurde.

Spieler können die Plus-Ultra-Anzeige aufladen, um grössere Kräfte zu entfesseln.

Revival Cards und Abzeichen können von bewusstlosen Verbündeten fallen gelassen werden. Diese sind nützlich, um Teammitglieder wiederzubeleben und dadurch im Spiel zu bleiben.

"My Hero Ultra Rumble" ist für PS4, Xbox One, Switch und den PC in der Mache.