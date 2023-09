My Hero Ultra Rumble gestartet

Bandai Namco Europe kündigt an, dass "My Hero Ultra Rumble" das F2P-Battle-Royale-Spiel, das auf dem Universum von "My Hero Academia" basiert, ab sofort für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und ab dem 29. September für PC verfügbar ist.

24 Spieler bilden Teams mit je drei Personen und können aus 18 bekannten Helden und Bösewichten des Franchise wählen. Die Arena ist mit Fallen ausgestattet und schrumpft mit der Zeit. Spielende müssen schnell agieren, in Bewegung bleiben und sich verteidigen, um am Ende als Sieger-Team übrig zu bleiben.

Um den Release des Spiels zu feiern, erhalten alle, die sich täglich einloggen, bis zum 25. Oktober 2023 Belohnungen.