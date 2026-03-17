Entwickler Dreamotion hat "My Little Puppy" auch für PS5 in Aussicht gestellt. Einen Releasetermin dafür nennt man gleichzeitig ebenfalls.

So wird "My Little Puppy" am 29. Mai auch für die aktuellste Sony-Konsole veröffentlicht. Am selben Tag wird auch die Switch-Umsetzung des knuffigen 3D-Adventures erscheinen. Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen wurden nicht genannt, weshalb wir davon ausgehen, dass diese auch nicht bestehen werden.

Das letzte Lebenszeichen von "My Little Puppy" hatte es bei einer Direct-Episode im März gegeben. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"My Little Puppy" ist bereits seit 6. November 2025 für den PC erhältlich.