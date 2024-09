My Time at Evershine angekündigt

Pathea Games hat "My Time at Evershine" enthüllt. Einen ersten Trailer dazu hatte man auch parat.

Hier werden wir knapp eine Minute lang auf "My Time at Evershine" eingestimmt. Die Finanzierung soll ab 24. September per Kickstarter erfolgen.

Bei "My Time at Evershine" handelt es sich um den neuesten Teil der "My Time"-Serie, welcher die Mechaniken und das Storytelling seiner Vorgänger weiterentwickelt. Darin übernehmen wir die Rolle eines Gouverneurs, der den Aufbau und die Verwaltung einer neuen Siedlung leitet, die sich gegen das Duvos-Imperium behaupten muss.

Anders als in früheren Teilen, in denen der Fokus auf handwerklichen Aufgaben lag, stehen diesmal strategische Entscheidungen und Stadtmanagement im Vordergrund. Die Geschichte umfasst rund 40 Stunden und bietet Rollenspielelemente, Charakterentwicklungen und Quests. Wir können bis zu drei Gefolgsleute rekrutieren, die uns im täglichen Leben zur Seite stehen, oder Aufgaben in der gefährlichen Wildnis erledigen.

"My Time at Evershine" ist für PS5, Xbox Series X, den Switch-Nachfolger und den PC in Entwicklung, aber noch unterminiert.