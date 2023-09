My Time at Sandrock: Frischer Gameplay-Trailer

Pathea Games stimmt uns mit einem neuen Gameplay-Trailer auf "My Time at Sandrock" ein. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich knapp zwei Minuten lang erklärt, was "My Time at Sandrock" inhaltlich und spielerisch zu bieten hat. Dabei wird ein stimmiges Bild gezeichnet.

Gleichzeitig erfahren wir, dass sich der Release von "My Time at Sandrock" etwas verspätet. Statt am 26. September wird der Titel nun erst am 2. November für PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC veröffentlicht. Die PS4-Fassung folgt etwas später.

"My Time at Sandrock" spielt in einer postapokalyptischen Welt rund 300 Jahre nach dem Tag des Unheils. Die Spieler nehmen ein Jobangebot im Stadtstaat Sandrock an, schlüpfen in die Rolle eines Baumeisters, der in ein raues Stadtbild geschickt wird. Es liegt an ihnen und ihrem Werkzeugsatz, Ressourcen zu sammeln, Maschinen zu bauen und ihre Werkstatt zu einer gut geölten Produktionsmaschine umzubauen und die Stadt vor dem wirtschaftlichen Ruin und anderen unerwarteten Komplikationen zu bewahren.