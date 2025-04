Mycopunk angekündigt

Publisher Devolver Digital und Entwickler Pigeons at Play kündigen "Mycopunk" für den PC an. Einen ersten Trailer dazu hat man auch zu bieten.

Hier wird uns "Mycopunk" über zwei Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei bekommen wir überwiegend flotte Sequenzen gezeigt.

In "Mycopunk" treten wir dem Gefahrenabwehrtrupp von New Atlas bei, einer Gruppe skurriler Roboter mit besonderen Gerätschaften. Unsere Aufgabe ist es dann, die Galaxie in einem stark anpassbaren, missionsbasierten Koop-Shooter von einer tödlichen Pilzbedrohung zu befreien. Nicht nur Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"Mycopunk" erscheint im weiteren Jahresverlauf. Eine spielbare Demo ist sogar schon jetzt verfügbar.