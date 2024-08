MySims: Cozy Bundle für Nintendo Switch angekündigt

Im Rahmen der heutigen Nintendo Direct wurde enthüllt, dass die "Sims"-Reihe am 19. November 2024 zwei liebenswerte Klassiker zurückbringen wird: Mit dem "MySims: Cozy Bundle" kommen "MySims" und "MySims Kingdom" als Retro-Wiederveröffentlichungen auf die Nintendo Switch.

Das "MySims: Cozy-Bundle" lädt euch ein, eurer Kreativität freien Lauf zu lassen und vertraute Welten wiederzuentdecken. Hier löst ihr zahlreiche Rätsel, erforscht neue Orte und trefft viele Charaktere mit einzigartigen Persönlichkeiten. Zudem gibt es zahlreiche Möglichkeiten zum Bauen, Malen und Dekorieren, sodass Spieler ihrer Welt einen ganz persönlichen Anstrich verleihen können.

In "MySims" finden sich Spieler in einer charmanten Stadt, welche sie im Auftrag von Bürgermeisterin Rosi wieder aufbauen und verschönern. Währenddessen helfen sie auch den dort lebenden Bewohner und lernen die neu in die Stadt kommenden Leute kennen. Neben dem Bauen und Dekorieren des eigenen Zuhauses stellen sie Möbel in der Werkstatt her und finden Baupläne, um weitere Gebäudetypen freizuschalten.

Ein ganzes Königreich erwartet die Spieler in "MySims Kingdom". Hier unterstützen sie König Roland, seinem Reich zu altem Glanz zu verhelfen, reisen zu Inseln mit phantasievollen Themen, treffen liebenswerte Charaktere und lösen Rätsel, während sie ihre magischen Kräfte zum Wohle des Königreichs einsetzen.