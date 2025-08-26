Mythwrecked: Ambrosia Island auch für PS4 & PS5

Publisher Whitethorn Games und Entwickler Polygon Treehouse kündigen PlayStation-Umsetzungen von "Mythwrecked: Ambrosia Island" an. Diese werden schon nächste Woche verfügbar sein.

Konkret ist "Mythwrecked: Ambrosia Island" bereits ab 1. September auch für PS4 und PS5 erhältlich. Über eventuelle Unterschiede zu den übrigen Fassungen ist nichts bekannt, weswegen wir von einer 1:1-Portierung ausgehen.

Schon jetzt können wir uns einen schicken Release Date Trailer zu den PlayStation-Versionen von "Mythwrecked: Ambrosia Island" zu Gemüte führen. Dieser stimmt uns über eineinhalb Minuten lang mit atmosphärischen Sequenzen auf das Adventure ein.

"Mythwrecked: Ambrosia Island" erschien bereits am 5. Dezember 2024 für Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.