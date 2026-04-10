NBA Bounce - GOAT: The Movie: Deluxe Edition im Launch-Trailer

Outright Games hat die "NBA Bounce - GOAT: The Movie: Deluxe Edition" veröffentlicht. Das Paket umfasst das Hauptspiel sowie sämtliche Zusatzinhalte, darunter das "Retro Party" -Pack und den "GOAT: The Movie"-DLC. Damit bringt ihr Charaktere und Spielfelder aus dem Film auf PC und Konsolen, ergänzt durch zwei weitere Spielmodi.

Das ursprünglich im September 2025 erschienene "NBA Bounce" kombiniert Basketball mit Elementen eines Partyspiels. Mit der Deluxe Edition erhaltet ihr nun Zugriff auf alle verfügbaren Inhalte.

Die Inhalte im Überblick

Retro Party Pack

Klassische Teams: Ihr spielt in Vintage-Trikots von Teams wie den Charlotte Bobcats, New Jersey Nets, Seattle SuperSonics oder Vancouver Grizzlies.

Ihr spielt in Vintage-Trikots von Teams wie den Charlotte Bobcats, New Jersey Nets, Seattle SuperSonics oder Vancouver Grizzlies. Stil-Optionen: Ihr schaltet Hardwood Classic-Logos, alte Basketbälle, klassische Sneaker und einen Zeitungs-Trail-Effekt frei.

Ihr schaltet Hardwood Classic-Logos, alte Basketbälle, klassische Sneaker und einen Zeitungs-Trail-Effekt frei. Party-Modus: Formverändernde 3-Punkte-Linien und schrumpfende Körbe erschweren euch die Würfe.

GOAT: The Movie DLC

Filmcharaktere: Ihr tretet als Will die Ziege, Jett der schwarze Leopard, Olivia der Strauss oder Lenny die Giraffe an.

Ihr tretet als Will die Ziege, Jett der schwarze Leopard, Olivia der Strauss oder Lenny die Giraffe an. Thematische Spielfelder: Effekte wie Eis, Wind, Vulkan und Dschungel beeinflussen eure Bewegungen und das Timing bei Dunks.

Effekte wie Eis, Wind, Vulkan und Dschungel beeinflussen eure Bewegungen und das Timing bei Dunks. Modi und Anpassungen: Ihr steigt in der Rangliste von The Climb auf oder legt in The Cage eigene Regeln fest. Zudem gibt es neue Farben für den Roarball sowie weitere Sneaker und Erfolge.

Die Deluxe Edition ist ab sofort für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S und PC verfügbar.