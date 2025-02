Nacon Connect 2025 angekündigt

Nacon hat die diesjährige Nacon Connect in Aussicht gestellt. Sie kann am 6. März ab 19 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden und ein Teaser stimmt uns jetzt schonmal darauf ein.

Wie jedes Jahr wird auch die Nacon Connect 2025 das komplette Gaming-Ökosystem von Nacon in den Fokus stellen, sowohl als Spieleentwickler und -publisher als auch als Hersteller von Premium-Zubehör. Zuschauer werden mehr über bereits angekündigte Titel wie etwa "Hell is Us", "Edge of Memories" und "Dragonkin: The Banished" erfahren und ausserdem neue, bisher noch geheime Projekte entdecken, welche in den kommenden Monaten das hauseigene Portfolio bereichern werden. Generell ist also wieder eine kurzweilige Mischung aus Spieleankündigungen, noch nie zuvor gezeigten Videos und exklusiven Gameplay-Aufnahmen sowie Enthüllungen zu kommendem Gaming-Zubehör zu erwarten.

Was würdet ihr gerne auf der Nacon Connect 2025 sehen?