Nacon Connect 2026 verschoben

Nacon gibt bekannt, dass die diesjährige Nacon Connect nicht übermorgen ausgestrahlt wird. Eine Begründung dafür gibt es auch.

So erklärt Nacon, dass man die diesjährige Nacon Connect auf Mai verschoben habe. Man wolle damit sicherstellen, dass die zukünftigen Ankündigungen die entsprechende Wirkung erzielen. Angesichts des für das Unternehmen schwierigen wirtschaftlichen Umfelds will man die eigenen Ressourcen lieber auf die bevorstehenden Veröffentlichungen und die Entwicklung der aktuellen Spiele konzentrieren. Zudem war vor wenigen Tagen bekannt geworden, dass Nacon Insolvenz angemeldet hat.

Die zusätzliche Zeit wird es dem Publisher ermöglichen, die laufenden Projekte zu verfeinern und sich auf eine neue Nacon Connect vorzubereiten, welche die Arbeit der Studios bestmöglich präsentieren wird. Bis dahin werden zahlreiche Kommunikationsmassnahmen stattfinden, um Spiele wie etwa "GreedFall: The Dying World", "Dragonkin: The Banished", "Cthulhu: The Cosmic Abyss" und viele weitere zu unterstützen.