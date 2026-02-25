Nacon: Insolvenz angemeldet

Der französische Publisher Nacon ist insolvent. Wir fassen alle Informationen, die bisher zu diesem Thema verfügbar sind, für euch zusammen.

Hauptgrund ist, dass der Mehrheitseigner Bigben Interactive eine teilweise Rückzahlung eines Anleihen-Darlehens nicht leisten konnte. Nacon erklärt dazu, dass die verfügbaren Mittel nicht ausreichen, um fällige Verbindlichkeiten zu decken. Geplant ist nun die Beantragung eines gerichtlichen Sanierungsverfahrens, um sämtliche Optionen zur Sicherung des Geschäftsbetriebs zu prüfen, die Beschäftigten zu schützen und Arbeitsplätze, wenn möglich, zu erhalten.

Nacon will während dieses Verfahrens seine Schulden erneut verhandeln und somit einen umsetzbaren Fortführungsplan entwickeln. Der Handel der Nacon-Aktien bleibt erstmal ausgesetzt.

Nacon wurde 1981 gegründet. Erst vor kurzem hatte man die Präsentation Nacon Connect für den 4. März in Aussicht gestellt.