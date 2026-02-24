Nacon Connect 2026 am Horizont

Nacon hat die diesjährige Ausgabe von Nacon Connect angekündigt. Einen begleitenden Teaser hatte man ebenfalls im Gepäck.

Demnach kann die Nacon Connect 2026 am 4. März ab 20 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden. Der Showcase wird zukünftige Veröffentlichungen von Nacon präsentieren und die neuesten Entwicklungen aus der Zubehörabteilung vorstellen, darunter Spielankündigungen, frische Videos und Gameplay-Präsentationen zu "Cthulhu: The Cosmic Abyss", "Edge of Memories", "The Mound: Omen of Cthulhu" und der "Endurance Motorsport"-Serie.

Schon jetzt stimmt uns ein Teaser 35 Sekunden lang auf die Nacon Connect 2026 ein. Dieser zeigt hauptsächlich flott zusammengeschnittene In-Game-Sequenzen.

Auf welchen Titel der Nacon Connect 2026 freut ihr euch am meisten?