Nacon Connect 2026: Neuer Termin

Naocn hat einen neuen Termin für die diesjährige Nacon Connect verkündet. Demnach findet die Präsentation nun nächste Woche statt.

Konkret kann die diesjährige Nacon Connect am 7. Mai ab 20 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden. Ein Teaser stimmt uns jetzt schonmal darauf ein.

Inhaltliche Information gibt es auch bereits. Auf dem Programm für den Abend stehen nämlich Ankündigungen ambitionierter Spiele, eine Vorschau auf kommende Entwicklungen im Zubehörsortiment sowie exklusive Gameplay-Sequenzen zu Titeln wie "The Mound", "Edge of Memories", "Endurance Motorsport Series" und dem kürzlich angekündigten "Hunter: The Reckoning – Deathwish".

Ursprünglich sollte die Nacon Connect 2026 am 4. März ausgestrahlt werden, wurde dann aber verschoben.