Nacon will zwei Studios verkaufen

Die kürzlich verkündete Insolvenz von Nacon hat erste Konsequenzen. So plant man den Verkauf von zwei Studios.

Konkret handelt es sich dabei um Spiders (bekannt für "Greedfall" oder "Steelrising") und das Motion-Capture-Studios Nacon Tech. Das meldet Origami, nennt aber leider keine genauen Quellen.

Grund dafür ist die Insolvenz aller betroffenen Studios, zu denen auch Cyanide und Kylotonn gehören. Besagte Insolvenz wurde Ende Februar eingeleitet, nachdem die Mehrheitseigner von Bigben Interactive die im November letzten Jahres vereinbarte Refinanzierung kurz vor Fälligkeit nicht realisieren konnten.

Angaben zu möglichen Käufern oder Zeitplänen für die Übernahmen wurden bislang nicht genannt.