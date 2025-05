Nexon hat einen umfangreichen Übersichtstrailer zu "Nakwon: Last Paradise" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier zeigt man uns fast drei Minuten lang, was inhaltlich und spielerisch von "Nakwon: Last Paradise" zu erwarten ist. Dabei sind auch mitunter packende Sequenzen zu sehen, die Lust auf mehr machen.

Bei "Nakwon: Last Paradise" handelt es sich um ein immersives Zombie-Survival-Spiel, in dem wir in einer postapokalyptischen Welt nach Nahrung und Ressourcen suchen, um zu überleben. Wir beginnen darin unser Leben als Schutzsuchender in einer von Überlebenden errichteten Zufluchtsstätte, suchen in der von den Infizierten überrannten Stadt nach Nahrung und halten unseren Unterschlupf instand. Bei unseren Kampf ums Überleben zählt jede Kleinigkeit. Gewöhnliche Gegenstände werden zu Waffen, kleinste Wunden können mitunter tödlich enden und ein schwerer Druck wird auf uns lasten, wenn wir uns nicht darum kümmern. All diese Elemente spielen letztlich zusammen, um ein authentisches Zombie-Apokalypse-Erlebnis zu bieten.

"Nakwon: Last Paradise" ist für den PC in der Mache, aber noch unterminiert.