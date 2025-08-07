Ranger's Path: National Park Simulator angekündigt

Protect. Restore. Discover: Unter diesem Motto stellt Publisher astragon Entertainment den neuen Simulationstitel "Ranger’s Path: National Park Simulator" vor. Diese atmosphärische Simulation lädt euch dazu ein, in die Rolle eines Nationalpark-Rangers zu schlüpfen.

In "Ranger’s Path: National Park Simulator" übernehmt ihr die Aufgaben eines Rangers im malerischen Faremont-Nationalpark. Dazu gehören sowohl alltägliche Arbeiten als auch das Bewältigen besonderer Herausforderungen: Wanderwege freiräumen, Müll einsammeln, Schilder reparieren, verirrten Wandernden helfen oder auf dringende Wildtierrufe reagieren. Jede Aufgabe trägt zum Erhalt der natürlichen Schönheit und Sicherheit des Parks bei.

Mit praktischen Werkzeugen wie Axt, Hammer oder Müllgreifer ausgestattet, erkundet ihr vielfältige, detailreich gestaltete Biome. Von dichten Wäldern und blühenden Wiesen über felsige Höhenzüge bis hin zu kurvenreichen Flüssen sind sie zu Fuss oder im wendigen Ranger-Pickup unterwegs.

Mit der Ranger-Kamera lassen sich Begegnungen mit zahlreichen Tier- und Pflanzenarten dokumentieren. Ob verspielte Waschbären, majestätische Adler, anmutige Hirsche oder scheue Wölfe, jede Sichtung ergänzt das persönliche Naturlexikon um neue, lehrreiche Einträge.

Doch die Arbeit eines Rangers umfasst mehr als Naturschutz. Wandernden den Weg weisen, Genehmigungen prüfen und für die Sicherheit aller sorgen gehören ebenso dazu, um sowohl Tieren als auch Besucherinnen und Besuchern ein harmonisches Miteinander zu ermöglichen. Early Access startet bald "Ranger’s Path: National Park Simulator" wird bereits zum Start im Early Access ein breites Spektrum an Features bieten und viele Stunden fesselnden Spielspass ermöglichen. Während der Early-Access-Phase dürft ihr euch auf regelmässige, kostenlose Inhaltsupdates freuen. Geplant sind unter anderem neue Werkzeuge, Aktivitäten und Erweiterungen der Tierwelt. Die Community wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Weiterentwicklung des Spiels durch Feedback und Ideen aktiv mitzugestalten.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit To-Go Games – Teil von GRIP Studios, einem erfahrenen Entwicklerteam, das unsere Vision für eine völlig neue Simulationsmarke so detailreich und atmosphärisch umgesetzt hat. Gemeinsam blicken wir der Veröffentlichung von Ranger’s Path: National Park Simulator entgegen und möchten eine Marke etablieren, die Naturfreundinnen und Naturfreunde sowie Simulationsfans gleichermassen begeistert." Julia Pfiffer, Co-CEO von astragon Entertainment "Diese neue Partnerschaft ist für uns ein bedeutender Meilenstein, denn Ranger’s Path markiert ein neues Kapitel für GRIP Studios. Wir bringen über 15 Jahre Erfahrung in der Spieleentwicklung in diese Zusammenarbeit ein und sehen in astragon den idealen Partner mit langjähriger Expertise im Simulationsgenre. Wir freuen uns schon jetzt auf kommende gemeinsame Projekte.“

Jakub Mikyska, CEO & Co-Founder von To-Go Games – Teil von GRIP Studios