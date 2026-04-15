Ranger's Path: National Park Simulator: Frisches Gameplay

Publisher astragon Entertainment hat ausführliche Gameplay-Impressionen aus "Ranger's Path: National Park Simulator" veröffentlicht. Diese solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich fast zehn Minuten lang die unterschiedlichen spielerischen Facetten von "Ranger's Path: National Park Simulator" näher vorgestellt. So bekommen wir etwa die Spielwelt gezeigt, aber auch das generelle Gameplay-Gerüst genauer erklärt.

"Ranger's Path: National Park Simulator" war im vergangenen August angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Ranger's Path: National Park Simulator" ist am 10. März auf dem PC in den Early Access gestartet.