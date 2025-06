Navinosuke: The Yo-Kai Buster für Switch angekündigt

Das Kohachi Studio stellt uns "Navinosuke: The Yo-Kai Buster" für Switch vor. Der Titel hat bereits eine bewegte Geschichte hinter sich.

Ursprünglich war "Navinosuke: The Yo-Kai Buster" nämlich schon vor rund zwei Jahrzehnten vom ehemaligen "Metal Slug"-Entwicklerteam für den GBA konzipiert worden und galt lange als verloren. Jetzt wird es jedoch vom Indie-Studio Kohachi Studio, bestehend aus ebenjenen Nazca-Veteranen, neu aufgelegt.

"Navinosuke: The Yo-Kai Buster" ist ein 2D-Action-Rollenspiel und führt uns in eine japanisch geprägte Fantasywelt, in welcher der Protagonist Navinosuke auf eine Vielzahl mythischer Wesen, sogenannter Yokai, trifft. Eigentlich sollte der Titel auf einer seinerzeit revolutionären Idee basieren, nämlich GPS-gestützte Erkundung. Ziel war es, reale Bewegungen der Spieler in den Fortschritt zu integrieren - ein Konzept, welches erst viele Jahre später, etwa durch Pokémon Go, populär wurde. Die technische Umsetzung über ein externes GPS-Modul scheiterte jedoch, wodurch das Projekt umstrukturiert werden musste und am Ende in der Schublade verschwand.

"Navinosuke: The Yo-Kai Buster" erscheint Anfang 2026 für Switch.