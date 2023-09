2K feiert gleich zwei Jubiläen

2K gab heute Details zum Soundtrack von "NBA 2K24" bekannt. Zur Feier des 25. Geburtstags der legendären "NBA 2K"-Reihe und des 50. Geburtstags des Hip-Hop ist der Soundtrack mit früheren und aktuellen Genre-Hits gespickt und gibt zudem einen Vorgeschmack darauf, was die Zukunft an musikalischen Einflüssen bereithält.

In den vergangenen 25 Jahren ist "NBA 2K" zu einer einflussreichen Plattform geworden, auf der sich Basketball und die Hip-Hop-Kultur gegenseitig bereichern, so dass die Fans das Beste aus beiden Welten geniessen können. 2K hat mit GRAMMY-Gewinnern wie Jay-Z, Travis Scott, J. Cole und mehr zusammengearbeitet und ist zum Goldstandard für Videospiele-Soundtracks avanciert.

Der "NBA 2K24"-Soundtrack ist mit seiner umfassenden Tracklist, die berühmte Producer, Songwriter und die nächste Generation an Künstler vereint, eine Hommage an das Hip-Hop-Genre. Der Soundtrack bringt ein breites Spektrum an Hip-Hop-Melodien und -Beats mit wie "Just Wanna Rock" von Lil Uzi Vert, "Walk" von Kodak Black, "In Ha Mood" von Ice Spice, "Kobe Bryant" von Lil Wayne, "Bad Habit" von Steve Lacy, "hooligan" von Baby Keem, "90 Proof" von Smino & J. Cole, "Breakfast In Monaco" von Larry June & The Alchemist, "Black" von YoungBoy Never Broke Again und viele mehr.

Und man kann sich in diesem Jahr noch auf mehr spannende Bereicherungen für den Soundtrack freuen. In Season 1 macht Def Jam Recordings den Anfang, mit Klassikern wie "This DJ (feat. O.G.L.B.)" von Warren G und "Hustlin" von Rick Ross, aktuellen Hits wie “GOATED. (feat. Denzel Curry)" von Armani White und "2 Certified" von Hit-Boy & Avelino und noch völlig unbekannten Sounds wie "My Time" von Haiti Babii, "FOLD" von SwaVay, "Dolla" von Navy Blue, "Crazy" von Connie Diiamond und "Stand Out" von Jex Nwalor.

"NBA 2K24" wird am 8. September für PlayStation® 5 und PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen.