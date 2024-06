NBA 2K24 - Saison 8

2K gibt heute bekannt, dass Saison 8 von "NBA 2K24" diesen Freitag, am 18. Juni, startet. Die neue Saison bringt eine Fülle an neuen Inhalten und Belohnungen für "Meine Karriere", "Mein Team", "The W" und den Season Pass. Nachdem die NBA-Saison beendet ist und die Boston Celtics ihren NBA Championship-Triumph feiern, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, sich in neue Abenteuer zu stürzen.

In Saison 8 von "NBA 2K24" wird New York Liberty guard und NBA 2K24 WNBA Edition Cover-Athletin Sabrina Ionescu Spieler zu ihren eigenen Siegen führen, damit sie XP und brandneue thematische Belohnungen erhalten können. Fans können sich diese Saison auf spannende Events in der Stadt und im Viertel freuen, darunter die WNBA-Saison und Team USA.