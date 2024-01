NBA 2K24: Season 4

Meine Karriere feiert in Season 4 das All-Star Game mit vielen historischen All-Star-Trikots, die in der Stadt erhältlich sind. Man kann spezielle Kosmetikobjekte wie eine Stufe 15 Fuchs-Maske, ein Stufe 30 Maskottchen-Kostüm und einen Stufe 35 Rennanzug verdienen. New Gen-Spieler: können im Stufe 39 Starry Dune Buggy durch die Stadt jagen, Current Gen-Spieler:innen können das Jahr des Drachen im Stufe 39 Drachen-Maskottchen-Outfit begrüssen. Ausserdem gibt es 2XP-Münzen, geboostete Accessoires und alles, was man braucht, um in der Stadt zu glänzen. Season 4 bringt auch einen neuen Satz NBA-Spieler-Vorlagen, mit denen man seinen Spieler noch umfassender individualisieren kann.