NBA 2K24: Season 5 ab 23. Februar

Mein Team führt in Season 5 das neue Mein Tean Kolosseum ein – eine riesengrosse Arena mit 60'000 Sitzplätzen, die man verdienen kann, indem man durch das Absolvieren verschiedener Aufgaben sein Können in Mein Team beweist. Ausserdem gibt es einen Stufe 25 Pink Diamond Pete Maravich und eine Stufe 30 Diamond Erik Spoelstra Coach-Karte samt einem Stufe 1 Free Agent Kevin Durant und einem Stufe 40 James Harden als erste Galaxy Opal-Karte der Stufe 40 in "NBA 2K24".

The W Online bringt die ehemaligen College-Talente Sabrina Ionescu und Becky Hammon ins Spiel, um auf die herannahende College-Basketball-Saison und den mit steigender Spannung erwarteten 2024 WNBA Draft aufmerksam zu machen. In Season 5 erwarten die Spieler fesselnde Herausforderungen und brandneue Belohnungen wie ein Sabrina Ionescu Heroine Edition-Trikot, eine Becky Hammon Mein Team Coach-Karte, eine Mein Team Sabrina 1 Schuh-Karte und vieles mehr.

Rap-Megastar Bad Bunny wird Teil von "NBA 2K24". Der Soundtrack des Spiels wird um 18 Songs aus seinem aktuellen Album Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana ergänzt, ausserdem gibt es besondere Belohnungen in Meine Karriere und Mein Team. Als Teil der Mein Team Crossover Series können die Fans Bad Bunny nach Abschluss der Bad Bunny Spotlight-Herausforderung sogar in ihr Lineup aufnehmen! Darüber hinaus gibt es zwei Bad Bunny-Trikot-Karten und einen Bad Bunny-Court für die Mein Team-Sammlung. In Meine Karriere können die Spieler Bad Bunnys puerto-ricanisches Basketball-Team Los Cangrejeros de Santurce mit einem speziellen Mein Spieler-Trikot glänzen lassen, das sie in der Stadt und dem Viertel tragen können.